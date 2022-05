Trentola Ducenta. Nasce l’associazione “Città in Comune”

“La nostra associazione ha lo scopo di promuovere sia individualmente, che in collaborazione con altre associazioni o enti di ambito nazionale e internazionale, iniziative che abbiano il fine di favorire lo sviluppo, il progresso e la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, sociale, rurale ed economico del territorio – spiega Della Volpe -. La nostra parola d’ordine è collaborazione. Pertanto non escludiamo un dialogo con le realtà già presenti sul territorio e le istituzioni politiche per uno scambio di idee che sia proficuo per la città. Nei prossimi giorni ufficializzeremo i membri del nostro direttivo e le figure principali che ci accompagneranno in questo cammino”.