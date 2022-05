Teverola. Rione Napoli abbandonato: la lettera di un residente deluso e rassegnato

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un residente ‘deluso e rassegnato’ per le condizioni in cui versa il rione Napoli, ex rione Casaluce.

Ecco il testo:

Nell’anno 2004 decido di trasferirmi, causa lavoro, a Teverola (CE) e opto di prendere casa in un quartiere di nuovissima costruzione in prossimità dell’asse mediano e dei centri commerciali. La zona in questione era denominata Rione Casaluce, attualmente ribattezzato Rione Napoli, consistente in 19 fabbricati, divisi in 4 parchi nuovissimi, con 8 appartamenti a fabbricato per un totale di circa 152 famiglie.

Da subito cominciarono a presentarsi i primi problemi, alcune strade non asfaltate, fognature talvolta intasate, assenza di linee telefoniche ed in estate mancanza di acqua particolarmente nei week end.

Col passare del tempo e molto molto lentamente le cose sono più o meno migliorate, ad eccezione della famigerata II Traversa di Via Napoli, oggi Via Caserta, un pezzo di strada lungo appena 200 metri che non è mai stato asfalta, o meglio asfaltato solo per metà.