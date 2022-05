Sorpreso dalla Polizia nel giardino di una villetta con arnesi atti allo scasso

Alle prime ore del mattino di oggi un cittadino ha segnalato alla centrale operativa del 113 un uomo che si era introdotto furtivamente in un giardino, in via della Noce, scavalcando il muro di cinta. La pattuglia della sezione volanti della Questura di Lecce giunta rapidamente sul posto ha colto l’uomo segnalato all’interno del giardino con un oggetto metallico idoneo a scardinare la porta. Questi, vistosi scoperto, non ha opposto resistenza alcuna. Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti addosso al cittadino nigeriano anche un martello, un coltello a serramanico ed un giravite a stella.

Il 29enne, in un improbabile tentativo di giustificazione, asseriva di essere lì solo per portar via “una sola” bicicletta dall’interno dell’abitazione.

Data l’ora, di quanto accaduto non se ne erano avveduti i proprietari della villetta che, dopo un controllo sommario, confermavano di non aver subito nessun danno.

Il giovane straniero, esperiti gli atti in ufficio, è stato indagato in stato di arresto per tentato furto aggravato e detenzione di arnesi atti allo scasso e, su disposizione del P.M. di turno, condotto presso la propria dimora, in regime di arresti domiciliari.