Sharm el Sheik, per la vacanza perfetta

E’ Sharm el Sheik la meta perfetta per una vacanza di tarda primavera: E’ la bellezza di questo luogo, Sharm el Sheik, ad attirare sempre più italiani e, qui in Campania, ormai è diventata una sorta di necessità: uno stop medioerientale sospeso tra l’incanto di una vacanza in terra d’Egitto e la perfezione dell’accoglienza in villaggio.

A scegliere questa meta così bella ci sono anche personalità come Elettra Lamborghini che predilige vacanze da Mille e una Notte!

Sport e mare: una perla d’Egitto

E’ Sharm el Sheik la meta ideale per chi ama lo sport e vuole rilassarsi in mezzo al mare! sono tra le mete turistiche del Medio Oriente più amate dagli italiani. Qui il mare è d’incanto, mozzafiato, albe e tramonti colorano lo spirito e l’animo di immenso e, se si vuole approfondire uno sport d’acqua si è davvero nel posto giusto. Tra i tanti servizi da non dimenticare da queste parti ci sono i diving, il DivingSharm, ad esempio è quello più rinomato, perfetto per tutti, ideale per chi vuole ottenere un brevetto.

Per chi apprezza l’immersione ed il diving non si può pensare di non passare giorni a Sharm el Sheik infatti, al largo, si sviluppa una barriera corallina particolarmente florida, molto bella, colorata e dettagliata. Perfetta per tuffarsi e scoprire un ecosistema differente. Sicuramente con maschera pinna e boccaglio si può vedere tanto di ciò che difficilmente si conosce. Una delle aree più belle è sicuramente Na’ama Bay: si tratta di una piccola baia naturale che bagna il quartiere antico della città. In questa baia si può ammirare il pesce Napoleone o quello scorpione e tantissimi altri pesci. Ras Um Sid, un’altra location è molto celebre tra gli immersionisti per la grande ricchezza del fondale marino, mentre Shark’s Bay è la location ideale per trascorrere le vacanze in famiglia.

Buon cibo in Egitto

Oltre alle ottime pietanze internazionali che si possono assaporare nei villaggi vacanza è bene gustare piatti locali.

kushari: pasta e salsa al pomodoro con riso, ceci, lenticchie, cipolle caramellate e aglio. Ottimo. Shawerma è un panino popolare di carne o pollo, arrotolato solitamente in pane di pita con la salsa di Tahina. Dugga: intingolo preparato con frutta secca, spezie e semi. Baba ghannoug: salsa a base di melanzane mescolate con olio, aglio e aromi.

Questi sono solo alcuni esempi ma sappiamo bene che in Egitto si possono assaporare ottimi piatti, delizioso te, saporito karkadè e tantissime creme a base speziata.