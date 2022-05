La rivoluzione digitale della DOOH in campo pubblicitario secondo Giovanni Pio Gravina

Con il termine DOOH intendiamo la digital out of home advertising. Nello specifico ci riferiamo ai contenuti multimediali dinamici, la cui distribuzione avviene tramite la rete. La novità importante di questi contenuti pubblicitari consiste nel fatto che possono essere accessibili al pubblico, perché vengono esposti in aree particolari, come per esempio bar, ristoranti e centri commerciali o altri spazi pubblici. Proprio la DOOH diventa uno dei punti di riferimento della rivoluzione digitale degli ultimi tempi, come ha confermato anche Giovanni Pio Gravina, CEO dell’agenzia milanese Publicom.

Perché è importante la DOOH nella pubblicità

In generale i sistemi DOOH possono essere suddivisi in delle categorie differenti. Ci sono infatti le reti digitali, che si basano essenzialmente sul luogo di esposizione, e i cartelloni digitali, che rappresentano una specifica segnaletica.

Giovanni Pio Gravina ha parlato della sua esperienza in Publicom, facendo riferimento proprio a questo elemento che si caratterizza per essere un aspetto rivoluzionario delle strategie di advertising. Infatti è molto importante considerare che i cartelloni pubblicitari che rientrano nella DOOH hanno una forza in più rispetto agli strumenti e ai canali della pubblicità tradizionale.

Negli strumenti messi a disposizione dalla DOOH i contenuti variano di tanto in tanto, offrendo delle combinazioni dinamiche. Questo comporta la possibilità di coinvolgere di più il pubblico. Il coinvolgimento diretto degli utenti si rivela come uno strumento essenziale in ogni strategia di comunicazione, perché consente di portare dei vantaggi importanti all’azienda o al marchio che vogliono portare avanti delle campagne specifiche.

Basti pensare alla possibilità della dinamicità, che non si esprime soltanto nella varietà dei contenuti che cambiano, ma anche all’interno del singolo contenuto stesso esposto a diverse situazioni. È essenziale il legame che si viene a strutturare fra le possibilità offerte dalla DOOH e le strategie di digital marketing, soprattutto perché si possono creare dei contenuti personalizzati, si può fare una precisa opera di retargeting e l’attenzione degli utenti è più sollecitata dalla visione di immagini o di video.

La biografia di Giovanni Pio Gravina

Giovanni Pio Gravina nel 2010 si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria delle Telecomunicazioni. Ha iniziato il suo percorso lavorativo in Capgemini, mettendo a frutto la sua professionalità per Vodafone Global. Nello specifico nella sua prima fase lavorativa a Gravina è stata affidata la gestione del servizio MMS.

Nel 2012 ha fondato a Milano Publicom, una web agency orientata inizialmente nell’ambito dell’IT e poi specializzatasi nel corso del tempo maggiormente nel campo dell’advertising.

Giovanni Pio Gravina ha completato nel corso del tempo la sua formazione, conseguendo delle esperienze importanti a Londra e ottenendo diverse certificazioni Google. Nel 2017 ha avuto l’occasione di consolidare le partnership con alcune società specializzate nella progettazione e nella strutturazione di progetti ad alto valore tecnologico. Fra queste aziende dobbiamo ricordare ITSimplycom e a Cagliari Relive Communication.

Oggi Gravina si occupa di coordinare un team di 20 collaboratori, che operano in diversi Paesi in tutto il mondo, offrendo eccellenti servizi in tema con le linee del mercato globale attuale.

Publicom si occupa infatti non soltanto di pubblicità, ma anche di siti web, di e-commerce e di siti corporate. Il team di lavoro fa valere le sue competenze nel campo del web marketing e della grafica creativa e nel campo della search engine optimization.

Inoltre Publicom si contraddistingue anche per la sua offerta per tutto ciò che riguarda il social media marketing, le attività di monitoring & reporting, il display ADV e il performance ADV. Il tutto si fonda su un approccio orientato al massimo ascolto delle specifiche esigenze degli utenti che si rivolgono alla web agency per effettuare delle campagne pubblicitarie o per altre necessità legate agli ambiti di internet e della tecnologia.