Pusher vende cocaina con un bambino di 10 anni in auto

Ha 18 anni il giovane arrestato dai Carabinieri della stazione di Grumo Nevano per detenzione di droga a fini di spaccio.

Era in una Panda, in giro per le strade del comune e negli slip nascondeva marijuana, contanti e un foglio sul quale era riportata la “lista movimenti” dello spaccio. La notizia, però, non è questa. Perché Raffaele Chiacchio, 2001 di Sant’Arpino, non era solo.

Con lui in auto un passeggero inaspettato: un bambino di 10 anni, lontano dall’età che lo vedrebbe imputabile in un processo giudiziario.

I militari sono rimasti ancor più sorpresi quando il piccolo, terrorizzato, ha consegnato le 4 dosi di cocaina che custodiva.

Chiacchio è finito in manette e poi in carcere. E’ ora in attesa di giudizio. Approfondimenti in corso sulla famiglia del minore.