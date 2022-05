Protezione Civile Trentola Ducenta, scelto il nuovo coordinatore

I volontari della Protezione Civile di Trentola Ducenta hanno provveduto al rinnovo della carica del Coordinatore: è risultato eletto Simone Morello. Succede al coordinatore uscente Michele Costanzo.

“A Simone vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e di un proficuo rapporto con l’amministrazione comunale – dice il sindaco Apicella -. Morello ha già dato prova dalla sua professionalità e dell’impegno che intende profondere nello svolgimento di questo compito e siamo sicuri che continuerà lungo la strada già tracciata”.

“Al contempo, non possiamo non ricordare l’opera del precedente Coordinatore, Michele Costanzo, che ha fatto crescere un gruppo di volontari sano e coeso, sempre pronto ad attivarsi nei casi di necessità e a prodigarsi per sostenere e supportare i cittadini in difficoltà. A Michele Costanzo vanno, dunque, i ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale e la riconoscenza per il grande lavoro svolto”.