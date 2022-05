Promuoversi in una fiera: come farlo con i gadget personalizzati

In vista di una fiera di settore, alcuni gadget personalizzati rappresentano la soluzione ideale per una promozione di alta qualità e di grande efficacia. Qualunque sia il marchio che ci si propone di diffondere, in vista della scelta del gadget è opportuno tenere conto delle caratteristiche del bacino di utenza e, ovviamente, pensare al tipo di budget che si ha a disposizione. Occorre, inoltre, valutare il messaggio che si ha intenzione di trasmettere, fermo restando che alcuni omaggi possono essere considerati dei veri e propri evergreen, la cui efficacia resiste al passare del tempo e al mutare delle mode consentendo di arrivare a un numero di persone sempre molto alto.

I gadget per le fiere

Grazie ai gadget per le fiere si ha a disposizione un supporto vero e proprio per la comunicazione e la promozione del brand. Alcuni regali aziendali hanno caratteristiche tali da sembrare essere stati realizzati in maniera specifica per questo tipo di occasioni: si tratta di oggetti che possono essere decorati con il logo dell’attività e che possono essere usati, ovviamente, non solo durante la fiera ma anche in altre occasioni. Non si deve mai sottovalutare l’importanza di una fiera quando si gestisce un business: queste occasioni permettono di far conoscere i propri servizi e comunicare la propria vision; inoltre, aiutano a rafforzare i propri legami sia con i partner commerciali che con i clienti. In sintesi, sono occasioni fondamentali per esporre e mostrare i propri prodotti.

Le penne personalizzate

Nel novero dei gadget personalizzati che possono essere diffusi in occasione di una fiera ci sono di sicuro le penne, se non altro per la loro evidente utilità e la capacità di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e variegato. Un grande classico, da utilizzare per il tempo libero o per il lavoro. Le penne ecologiche, in particolare, riscuotono un successo notevole e sono perfette per le manifestazioni che puntano sulla sostenibilità ambientale. Ce ne sono in PET riciclato, in bambù e in carta e PLA.

Le penne (e gli altri gadget) di Gadget365

Il catalogo di Gadget365 offre una vasta selezione di proposte proprio per le penne: i modelli Cartoon e Pen sono improntati proprio al riciclo e al rispetto dell’ambiente. Ma sul sito di Gadget365.it si possono trovare molti altri gadget da personalizzare, per le fiere e non solo: dagli ombrelli alle chiavette USB, dalle tazze ai porta badge, si ha – come si suol dire – l’imbarazzo della scelta. Questa, tra l’altro, è una realtà molto nota e consolidata nel panorama dei gadget promozionali, con un’esperienza di più di 10 anni e migliaia di clienti già soddisfatti.

Le shopper personalizzate

Fra i tanti gadget che si possono prendere in considerazione in questo ambito ci sono anche le shopper, utili – per esempio – per custodire ciò che si compra in fiera. Ovviamente non è solo tra gli stand che c’è bisogno delle borse, vere e proprie compagne della vita di tutti i giorni per il lavoro, per il tempo libero o anche solo quando si tratta di andare a fare la spesa. Il bello delle shopper è che è possibile decorarle in tanti modi diversi scegliendo gli elementi grafici che si preferiscono, siano essi immagini o loghi. Ecco, per esempio, le borse in tessuto non tessuto, quelle in cotone e quelle in poliestere. Non mancano le borse di carta, che costano meno ma sono anche un po’ meno resistenti. In tutti i casi, anche le borse possono essere dei veicoli pubblicitari da sfruttare nel contesto di una strategia di marketing.

Le alternative

Ma per i gadget in fiera le occasioni sono davvero infinite: si pensi alle chiavette USB per conquistare il pubblico più tecnologico, oppure a un classico come i portachiavi, che se brandizzati con eleganza sono in grado di coniugare estetica e funzionalità. Che siano in cuoio, in gomma, in legno o in metallo, i portachiavi sono disponibili in tanti colori e sagome differenti, rivelandosi semplici ma versatili. Infine ecco le borracce termiche, che possono essere realizzate in plastica, in acciaio o in alluminio, e i bloc notes, con la copertina in carta riciclata, in cartone o in pvc.