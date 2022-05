Pandemia e guerra, ad Aversa arriva Maria Rita Parsi

Sabato 14 Maggio ore 18.00, AversaDonna, il sodalizio aversano tutto al femminile, chiude l’anno sociale, nello splendido Salone Romano, adiacente al Teatro Cimarosa, con Maria Rita Parsi.

La psicoterapeuta, che certo non ha bisogno di presentazioni, essendo tra l’altro un volto molto popolare a livello nazionale, per le sue presenze continue a trasmissioni Rai e Mediaset, terrà un “Confronto con le nuove realtà”, per stimolare un dibattito sui tempi che stiamo vivendo, fortemente condizionati dalla pandemia e negli ultimi tempi anche dalla guerra.

“Stiamo uscendo da due anni difficili- dichiara Nunzia Orabona, presidente e fondatrice del sodalizio- in cui la pandemia ha sicuramente segnato le vite di tutti noi. Un incubo diffuso a livello mondiale, che non solo ha provocato per molti gravi problemi di salute, e tante tragedie familiari, ma ha anche minato l’economia, e mutato le nostre abitudini sociali in maniera drastica. A ciò si aggiunge anche quello che sembrava impossibile, cioè il ripresentarsi di uno spettro del passato, che pensavamo avessero vissuto solo i nostri genitori, i nostri nonni, ed invece, ecco che la guerra in Ucraina, ci riporta agli incubi di un conflitto che speriamo non si allarga e finisca quanto prima. Per questo abbiamo voluto l’amica Maria Rita Parsi, che non è un semplice ospite, ma una sorta di testimonial di AversaDonna, una socia onoraria, che spesso è stata protagonista e presente ai nostri eventi, perché chi meglio di lei saprà raccontarci il presente, parlandoci di paure e speranze, di tensioni ed attenzioni, e magari fornirci nuove chiavi di lettura del difficile quotidiano che stiamo vivendo. Avevamo iniziato l’anno sociale al Teatro Cimarosa, con l’omaggio a Dante Alighieri, visto dalla embriologa e scrittrice Carolina Sellitto, anche lei amica di AversaDonna, e lo concludiamo con l’amica Maria Rita Parsi, perché forse il messaggio che deve passare in questo momento duro per l’umanità è proprio quello del valore della amicizia e della solidarietà. Come tutti gli eventi di AversaDonna, l’ingresso è libero, e siete tutti invitati”.

L’evento è in collaborazione con la fondazione “Movimento Bambino” onlus, ente diretto dalla Parsi, a difesa dei più deboli. Non dimentichiamo che Maria Rita Parsi di Lodrone, che ha all’attivo oltre cento libri pubblicati, sia scientifici, sia di carattere letterario e divulgativo, è stato fino a qualche tempo fa membro del comitato O.N.U. sui diritti del fanciullo ed è attualmente componente dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, ed è spesso ospite e protagonista di importantissime trasmissioni tv generaliste, da Porta a Porta al Costanzo Show, da Domenica In, a tutti principali programmi che affrontano.