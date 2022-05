‘Opposizione con la maggioranza’: Lusciano che Vorrei replica a IV

“In politica occorre coerenza e bisogna essere conseguenti e noi lo siamo. La Inviti, capogruppo di Lusciano che vorrei, non impiega tempo per rispondere a IV, smentendo interesse per posti di vicesindaco e di assessorati, sono solo questioni di poltrone che non ci riguardano”. Così, in una nota, il gruppo consiliare di minoranza Lusciano che Vorrei.

“Non ci appassionano nemmeno i cambiamenti che vuole fare il Sindaco tra i suoi, a noi interessa la macchina amministrativa. Le grandi strategie le lasciamo fare agli altri ed a chi oggi in paese ha finora solo denigrato il gruppo Lusciano che Vorrei accusandolo di mancanze politiche. Ricordiamo che non abbiamo bussato mai alla porta di nessuno per ricevere incarichi o ruoli”.

”Abbiamo fatto tutto ciò che potevano per contrastare la politica che ci governa localmente. Si può sempre fare meglio, ma siamo tranquilli, visto che nulla è stato mai fatto a scopi e lucri personali. Ad oggi nessuno sta creando altre alternative, ma si perde solo il tempo a giudicare. Il nostro progetto “Lusciano che vorrei” esiste ed esisterà anche per il futuro ancora più rafforzato”.