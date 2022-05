“Le scuse del consigliere regionale della Basilicata non bastano. Le parole pronunciate contro l’assessore

Donatella Merra, hanno provocato imbarazzo e indignazione sia per la loro violenza che incivilta’. Stupisce il silenzio che arriva dal partito (Fdi) di Leone. Per insulti di tale portata non bastano le lacrime di coccodrillo, ma le immediate dimissioni”. Lo dichiara la deputata della Lega Giuseppina Castiello.

(AGI)