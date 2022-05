Mondo polizze: in crescita le richieste per le assicurazioni sulla vita

Come recentemente rilevato dall’ANIA (Associazione Nazionale imprese assicuratrici), l’inferiore grado di incertezza e la ripresa economica che hanno caratterizzato gli ultimi mesi e, soprattutto, il ritorno alla vita di tutti i giorni dopo il prolungato stato pandemico hanno prodotto una consistente crescita nella seconda parte nel 2021 dell’ambito assicurativo in Italia.

L’aumento dell’inflazione e la presenza di tassi di interesse bassi sono dati che hanno permesso a questo settore di vivere un momento positivo. La crescita degli indici ha permesso un recupero delle quotazioni e del mercato finanziario in generale, producendo valori anche migliori rispetto a quelli che pre-crisi.

In particolare, si segnala una crescita della richiesta soprattutto per le assicurazioni vita, che hanno registrato un aumento percentuale pari al 4,5% rispetto al 2020.

Che cosa sono le polizze vita e perché attivarle

La decisione di stipulare un’assicurazione sulla vita nasce normalmente dalla volontà della persona di porre una garanzia ulteriore sulla propria vita e nella prospettiva di tutelare i propri cari, partendo dal fatto che possa verificarsi qualche episodio improvviso e imprevedibile che metta in discussione la situazione economica della famiglia.

Naturalmente, prima di sottoscrivere un prodotto assicurativo è importante conoscere e valutare in modo scrupoloso le principali caratteristiche delle varie opzioni a disposizione. Come si legge anche nell’approfondimento proposto dal Gruppo Helvetia Italia, infatti, attualmente tra le polizze vita è possibile distinguere le assicurazioni caso-vita, quelle caso-morte e quelle miste.

Nel dettaglio, le assicurazioni caso-vita sono una forma di copertura per il futuro del contraente, che prevede l’accumulo di un capitale che sarà ricevuto alla scadenza del contratto, qualora il sottoscrittore non sia deceduto. Nelle assicurazioni caso- morte, invece, i beneficiari della somma sono generalmente gli affetti del contraente, che possono beneficiare della somma solo nel caso di decesso di quest’ultimo.

C’è poi l’assicurazione TCM, che rientra nelle assicurazioni caso-morte, ma ha la particolarità di avere una validità per un tempo specifico. Nella TCM la compagnia assicurativa elargisce il capitale assicurato solo in caso di decesso della persona nella durata del periodo assicurato. Nel caso in cui il contraente alla data di scadenza sia ancora in vita essa non sarà versata al beneficiario.

La cifra da versare prende in considerazione anche lo stile di vita del beneficiario, così da garantire, in caso di dipartita precoce del membro che nella famiglia costituisce il mezzo principale di sostentamento, che esso possa essere mantenuto.

Come si costruisce una polizza vita personalizzata

Innanzitutto, bisogna sapere che il contraente è chi firma la polizza e versa i contributi per attivarla. L’assicurato è la persona fisica su cui viene attivata l’assicurazione e il beneficiario è chi riceve la somma in denaro nel caso in cui si presenti l’evento che l’assicurazione copre.

Quest’ultima può essere strutturata per dare copertura in caso-vita, in caso- morte o in entrambi i casi. Il contraente può decidere di versare tutta la quota che vada a coprire il premio assicurativo in un’unica soluzione oppure può effettuare dei versamenti periodici annuali o secondo un accordo specifico (che prevedranno, però, il pagamento degli interessi di frazionamento).

Tempi e costi vengono calcolati sulla base del processo di assunzione del rischio, una procedura che permette di personalizzare l’assicurazione studiando il grado di incertezza della vita della persona, prendendo in esame parametri come l’età, il lavoro, eventuali patologie, le abitudini, eventuali invalidità.

È possibile, dunque, richiedere un preventivo presentando una scheda compilata anche online in cui si rilasciano una serie di dichiarazioni che permettano alla compagnia di valutare il proprio caso in modo mirato.