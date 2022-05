La Polizia di Stato di Caserta, nelle prime ore del mattino di venerdì u.s., ha tratto in arresto un cittadino tedesco, cl. ’96, destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità tedesche, in quanto coinvolto in un’attività riconducibile al reato transnazionale di produzione, vendita acquisto illecito di stupefacenti; in particolare al medesimo viene contestata la detenzione di 40 kg di hashish.

Nello specifico, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Caserta si recavano presso una struttura ricettiva sita nel comune di Pastorano, individuando la persona, destinataria del mandato di arresto, che in compagnia di un congiunto era giunto in Italia a bordo di un furgone verosimilmente per sottrarsi alle ricerche delle autorità tedesche.

I medesimo veniva, quindi, associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.