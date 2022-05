L’ex 5stelle Malerba abbraccia Gianluigi Paragone e Italexit

L’ex capogruppo e consigliere regionale Tommaso Malerba sarà il referente regionale enti locali del partito Italexit di Gianluigi Paragone.



“Ho lasciato il MoVimento 5 Stelle a testa alta, ritenendo di non averne tradito né i princìpi né i valori, soprattutto nella mia Campania. La politica è per me, innanzitutto, relazione umana. A partire dalla mia comunità, da coloro che mi hanno dato fiducia 7 anni fa perché mi facessi interprete delle esigenze del Territorio. In questi 2 anni fuori dalle Istituzioni il mio attivismo politico sul territorio è rimasto vivo nel confronto con i cittadini sui temi irrisolti di questa regione e mi sono reso conto che facevano quasi tutti parte dei temi di Italxeit”. A dirlo è Tommaso Malerba, ex Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Campania.



“Così è cresciuto il mio interesse politico verso Italexit l’unica forza che coerentemente ha deciso di collocarsi all’opposizione nella quale mi riconosco. Questa forza politica resta l’unica forza di opposizione nei palazzi Romani”.