Lusciano. Via Acerbo ’abbandonata’: critiche di IV all’amministrazione Esposito

“Sono anni che, con imbarazzo, diciamo che Lusciano vive una sostanziale crisi di identità, grazie all’incompetenza di una classe politica che pensa a come incrementare il consenso e poco si interessa dei problemi che attanagliano il nostro territorio. In questi giorni ascoltando alcuni esercenti di via Acerbo rinnoviamo ad alta voce e con determinazione l’invito al sindaco Nicola Esposito di aprire un tavolo politico per ascoltare le richieste dei nostri commercianti e di smettere di fare ‘orecchio da mercante’”. A denunciarlo, in una nota stampa, il coordinamento cittadino di Italia Viva.

”Non ci fermiamo alle critiche perché siamo per alzare l’asticella della buona politica. Ormai abbiamo capito che, alcuni assessori, possono fare di tutto senza pagare nessun prezzo politico e intascando comunque uno stipendio. Per noi la politica è mettere in campo idee e proposte per migliorare il territorio, pertanto, nella fattispecie, ci rivolgiamo alla giunta comunale per dare via libera all’occupazione di suolo pubblico, almeno due stalli, riservati gratuitamente per le attività commerciali negli spazi di apertura al pubblico. Il tutto senza fare distinzioni di seria A e di serie B e senza salvaguardare i territori di appartenenza a qualche politico”.

“Si tratta di un’opportunità per i commercianti di Lusciano e per agevolarli in vista di un periodo difficile. Non tralasciando, poi, il centro storico, ricordiamo al sindaco gli impegni presi nel corso del primo mandato ed illustrati dall’allora consigliere comunale ed oggi dirigente dell’ufficio lavori pubblici Sergio Maggiobello: ricreare quel «centro commerciale naturale» tanto invocato e mai di fatto realizzato. Nel corso delsecondo mandato l’intento era di creare nuovi parcheggi nelle due piazze principali”.

“Auspichiamo, poi, che si completino gli arredi di via Acerbo perché è degradante la vista di fioriere in pessime condizioni igieniche e senza piante. Bisognerebbe installare cestini per rifiuti ed eventualmente completare i lavori posizionando definitivamente, quel cartello ‘Benvenuti a Lusciano’ come da progetto iniziale o di lasciare le cose così e modificare la scritta in un ‘Arrivederci Lusciano’. A voi la parola!”.