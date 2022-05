Lusciano. Maggioranza in fibrillazione, IV: “cittadini luscianesi non meritano tali situazioni”

“La settimana scorsa c’è stata a Frignano la cerimonia per la celebrazione del decimo anniversario dell’incoronazione della Madonna Maria Santissima dell’Arco con la presenza di numerose autorità civili e militari e con la cerimonia solenne presieduta da sua Eccellenza Monsignor Edgar Pena Parra sostituto della segreteria di Stato Vaticano. Un momento davvero sentito e di notevole importanza con la presenza in prima fila di quasi tutti i sindaci dell’agro aversano tranne il nostro primo cittadino Nicola Esposito, sicuramente, giustificato da impegni noti solo a lui ma, purtroppo, oltre la sua assenza notiamo anche quella della seconda carica istituzionale ovvero della vicesindaco Consiglia Conte. In loro sostituzione c’era il consigliere comunale Claudio Grimaldi. Un chiaro segnale che conferma le voci di corridoio circa la diatriba interna alla maggioranza su chi dovrà essere il sostituto di Esposito. Una querelle che vede contrapposti l’assessore ai lavori pubblici Marco Valentino e la vicesindaco Consiglia Conte”. A dirlo, tramite nota stampa, il coordinamento cittadino di Italia Viva Lusciano guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Il consigliere Valentino, in questi giorni, lavora per tenere insieme colleghi come Benito Mottola, Renato Mottola, il capogruppo Claudio Grimaldi che, secondo voci di corridoio, prossimo ad entrare in giunta al posto, forse, di Valentino. Alcuni danno vicino a Valentino anche il consigliere di opposizione Luciano Abate e, secondo indiscrezioni, si è parlato anche di un avvicinamento tra Esposito e Inviti con un probabile incarico di vice sindaco e di una persona vicina a lei per un posto in giunta fino alla naturale scadenza di questa legislatura prevista per la primavera del 2023. Notizia dell’ultima ora, la presidente del consiglio comunale Cristina Grimaldi scalpita per un posto in giunta. La seconda, ovvero, Consiglia Conte invece vanta copiosi consensi e un buon curriculum per essere la naturale sostituta dell’attuale fascia tricolore che, purtroppo, messa in angolo da Esposito e company. In attesa che sia risolto questo rebus, confidiamo in un chiarimento dalla casa comunale perché i cittadini luscianesi non meritano tali affronti per le fibrillazioni interne. La politica è una cosa seria”.