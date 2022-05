“Il movimento politico ‘Obiettivo Comune’ porta avanti una politica ‘del fare’ estraneandosi completamente da chi, invece, usa la politica solo per criticare, spettegolare ed ingiuriare”. A dirlo il consigliere comunale indipendente Luciano Abate alla luce degli ultimi fatti di politica riguardanti un possibile rimpasto di giunta e le prossime elezioni comunali a Lusciano.

“Il movimento Obiettivo Comune propone il rilancio del centro storico tra cambiamento, criticità e prospettive. E’ arrivato il momento di costruire un progetto per il centro storico; un progetto con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale di una zona urbana ormai caratterizzata da un forte disagio, dove i giovani e gli anziani, generazioni legate più di altre al centro storico, devono essere protagonisti del futuro del luogo in cui vivono. E’ importante favorire i legami tra diverse fasce di popolazione attraverso programmi e iniziative che rinsaldino il senso di appartenenza al luogo in cui si vive e ne promuovano la qualità di vita”.

“Creare fiducia tra le persone, cambiare la percezione collettiva dei piccoli centri storici deve essere un’operazione politica e culturale che i processi partecipativi possono contribuire a rilanciare restituendo agli abitanti una fotografia più completa del posto in cui vivono. Dare la possibilità ai cittadini di vivere il centro urbano e’ l’unica ed imprescindibile azione che possa portare all’aggregazione sociale. Per questo, il movimento chiede un incontro con l’attuale amministrazione per discutere in merito al tema proposto”.