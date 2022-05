Lusciano. ‘Fibrillazioni in maggioranza’, IV replica al sindaco Esposito

“Finalmente qualcuno inizia a battere colpo per dimostrare la propria esistenza. Vogliamo ricordare a qualcuno che fino ad oggi i nostri comunicati sono stati delle vere e proprie anticipazioni, dati alla mano, rispecchiando la realtà. Per noi la politica è una cosa seria e non scendiamo mai sul piano personale. In un paese democratico ognuno è libero di fare delle scelte per fare politica e non per fare i propri interessi”. Così, in una nota, il coordinamento cittadino di Italia Viva Lusciano guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona replicando alle dichiarazioni del sindaco Esposito sulle ‘fibrillazioni in maggioranza’.

“Invitiamo il sindaco ad abbassare i toni della discussione, di stare sereno evitando strumentalizzazioni che non ci appartengono. La dimostrazione sta nella nota inviata a LaRampa a firma della giunta e, probabilmente, per effetto primo caldo, il sindaco dimentica che il consigliere Benito Mottola non fa parte più della giunta o, probabilmente, c’è stato un nuovo rimpasto e allora, beh, chiediamo venia”.