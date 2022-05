Lusciano. ‘Fibrillazioni in maggioranza’, Esposito ‘spegne’ gli inciuci

“Manca un anno dalle elezioni comunali, non si sa ad oggi se posso fare il terzo mandato. L’amministratore da me guidata sta pensando prima al territorio ed a lavorare per il bene del proprio paese, perchè è prematuro oggi pensare alla prossima tornata elettorale. Alcuni comunicati politici, sono speculazioni di chi non ha interesse per il territorio, ma a loro, interessa solo fare inciuci politici. A costoro non interessa il bene del territorio perdipiù non hanno mai avuto il coraggio di candidarsi e mettersi a disposizione del nostro paese”. Così il sindaco Nicola Esposito, in una nota firmata anche dalla sua giunta (gli assessori Marco Valentino, Renato Mottola, Benito Mottola, e la vicesindaco Maria Consiglia Conte) nel spegnere alcune ricostruzioni politiche inerenti anche alle prossime elezioni comunali che si terranno a Lusciano.