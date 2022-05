Lotto e 10eLotto, Campania fortunata

È arrivata a Napoli la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 19 maggio sono stati vinti 25mila euro grazie all’ambo secco 19-78 sulla ruota partenopea.

Si festeggia anche a Ercolano, in provincia di Napoli, con un colpo da 10mila euro che porta a 35mila euro il bottino totale della regione. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 393 milioni da inizio anno.

Il 10eLotto premia la Campania con tre vincite per un totale di oltre 55mila euro. La più alta, riporta Agipronews, arriva da Polla, in provincia di Salerno, con un 8 Oro da 25mila euro, seguita da un 9 da 20mila euro indovinato a Quarto, in provincia di Napoli.

A Caserta, infine, è stato centrato un 2 Oro da 10.500 euro. Il 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.