Laudemio, olio per eccellenza

Lo sappiamo: l’olio toscano è una delle eccellenze italiane, se poi si parla dell’eccellenza dell’olio made in Italy non si può certo fare a meno di citare Laudemio. Lo conoscete? Un olio da guiness. Dal primo raccolto sono passati circa 40 anni, poco meno, si tratta di un prodotto di pregio: infatti è l’olio extravergine d’oliva per eccellenza. Una bottiglia speciale: a forma ottagonale regala un tocco di eleganza ad un prodotto dal sapore unico.

Laudemio nasce dalla tradizione olearia dei Frescobaldi, storici olivicoltori toscani.

Laudemio: scopriamo il top dell’olio toscano

Un prodotto top: lo si capisce dal colore verde smeraldo e dal sapore. Si tratta di una delle eccellenze italiane che nasce dall’amore per la tradizione. Si tratta di un prodotto nato grazie alla passione del consorzio capace di applicare delle norme molto restrittive per garantire un ottimo livello. Nato del 1986, Laudemio, è frutto del sogno imprenditoriale di Matteo Frescobaldi, è questo infatti, l’anno di nascita di un marchio che per la prima volta nel mondo dell’olio certifica l’origine, e la qualità. Un protocollo di consorzio molto simile a quello che sino a quel periodo veniva applicato solo al vino. Insomma qualcosa di nuovo: una sfida che resiste. Persino la confezione ha una sua storia, infatti la scelta della confezione originale, retrò, dalle linee ottagonali lo rende riconoscibile ovunque. Laudemio è un prodotto di nicchia che però piace moltissimo in Italia e non solo! Laudemio da olio è diventato anche fragranza e tanto altro. Insomma un concept tutto toscano e tutto da scoprire.

Olio Laudemio in cucina: qualche idea

Quando si cucina l’olio è fondamentale. Noi italiani ed amanti della dieta mediterranea ne usiamo veramente tanto ma quando si tratta di Laudemio ne basta davvero una goccia per insaporire l’insalata o il poke e perchè no persino per dare un gusto delicato e stiloso alla pasta bianca!

Poi ci sono proposte sfiziose che, chiaramente come sempre in cucina, impegnano tempo nella realizzazione, Canapè con salmone, avocado e panna acida insaporito con Laudemio Frescobaldi è davvero ottimo. Si tratta di canapè di pancarrè o se abbiamo più tempo di pasta sfoglia insaporiti con l’olio e ovviamente arricchiti di ottimo salmone e avocado, panna acida un tocco. Perisno una torta allo yogurt soffice e spumosa può essere insaporita dall’olio Laudemio.

Insomma si può usare davvero con tutto e tutto diventa più buono.