“Jommelli in gel”, l’importante progetto realizzato nel rinomato liceo aversano

Si è concluso con successo e grande soddisfazione il progetto “Jommelli in gel “, realizzato nel laboratorio di chimica del Liceo Statale Jommelli di Aversa. Il progetto, fortemente supportato dalla Ds Dott.ssa Emilia Tornincasa, è stato realizzato dalla prof.ssa Lucia Rostan docente di scienze naturali coadiuvata dalle proff. Rosa Giannetti e Anna Oliva nei rispettivi ruoli di tutor e valutatrice.

Il progetto ha avuto come finalità la sperimentazione delle metodologie innovative per la didattica delle scienze, la diffusione del pensiero scientifico nella scuola e ha mirato ad implementare lo sviluppo di competenze scientifiche attraverso la metodologia del learning by doyng, trasformando la scuola in un’importante risorsa per la comunita’. Un’opportunità per tutti, un modo per favorire l’inclusione; infatti, hanno partecipato non solo studenti appartenenti a fasce di livello eterogenee ma anche quelli con Bisogni Educativi Speciali.

Provenienti dalle classi dei diversi indirizzi dell’istituto, fin dai primi incontri gli studenti, con entusiasmo, hanno affrontato la didattica laboratoriale riuscendo a realizzare un prodotto tanto diffuso e conosciuto a causa della pandemia.

Cià è stato possibile grazie alla collaborazione del personale ATA, egregiamente diretto dalla DSGA dott.ssa Marianna Dell’Aversana che si è attivato ampiamente per la predisposizione di tutti gli strumenti e materiali necessari alla realizzazione del gel. Il progetto nasce da un confronto tra la prof. Lucia Rostan e il dott. Raffaele De Paola, titolare dell’omonima farmacia sita in Aversa, che vanta trascorsi eccellenti per le produzioni galeniche da generazioni.

Grande soddisfazione da parte degli studenti nella fase finale del progetto che ha visto la realizzazione non solo del gel ma anche dell’ etichetta con tutte le specifiche del prodotto e con un “marchio nuovo ed originale”. Ogni alunno ha poi condiviso con la famiglia e con la propria classe il prodotto realizzato. L’augurio è che “Jommelli in gel” possa fungere non solo da disinfettante ma da portafortuna per tutti coloro che lo “avranno tra le mani”.