All’IT Carli di Casal di Principe, il convegno sull’inclusione delle persone affette da disabilità

Si è tenuto quest’oggi il convegno “Peer to Peer,” ovverosia Pari a Pari, volto a testimoniare l’inclusività del progetto sul tema della disabilità. Il convegno di oggi, si è tenuto a conclusione del progetto “autonomia sociale e personale, Edizione II” presso l’IT Guido Carli di Casal Di Principe.

Il progetto, fortemente voluto dalla professoressa Annarita Garofalo, sua referente, ha cercato nel corso del suo sviluppo, di valorizzare le singole abilità di ognuno, di far sì che gli alunni potessero in un clima di serenità socializzare e cooperare, anche e sopratutto in squadra. Il progetto inoltre, ha visto la realizzazione di un laboratorio creativo che vuole collocarsi come spazio formativo, inclusivo ed eduvativo in cui gli alunni possano esprimere la loro creatività.

Il convegno, tenutosi alla presenza del presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, dell’assessore regionale alla scuola nonché alle politiche sociali Lucia Fortini, ed alla presidente regionale Unicef Emilia Narciso, è stato organizzato in collaborazione con Nicola Griffo, membro del forum regionale dei giovani, il quale, alla conclusione del convegno ha dichiarato: “è veramente un onore e un piacere organizzare in territori difficili iniziative tanto belle e coinvolgenti su un tema molto sentito e attuale come quello dell’inclusione e della disabilità, bello anche rappresentare i giovani campani che dimostrano di essere il presente e non solo il futuro di questo Paese. Un ringraziamento speciale alla Preside Tommasina Paolella, al corpo docente e alla referente del progetto Prof.ssa Annarita Garofalo, all’Unicef, nella persona di Emilia Narciso”.

Presenti al convegno, anche il sindaco Renato Natale, che ha voluto porre l’accento sulla difficoltà in territori come i nostri, a causa del mancato adeguamento delle strutture per persone con disabilità, il che non ne favorisce l’inclusione.

A termine del convegno, anche il Dirigente Scolastico Tommasina Paolella, soddisfatta del lavoro svolto, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono veramente contenta dei risultati raggiunti nell’ambito del progetto e per la presenza delle Istituzioni e degli altri relatori intervenuti qui oggi. Che possa essere anche un metodo per incentivare le coscienze e ottenere un reale miglioramento delle condizioni di chi veramente soffre ed è in difficolta”.

A conclusione degli interventi, ha testimoniato anche l’avvocato Paolo Colombo, Garante Regionale dei disabili in Campania, il quale si auspica che figure come la sua non esistano più, ovvero che non ci sia più bisogno di qualcuno che garantisca i diritti dei disabili, ma che a questi vengano garantiti pieni diritti ed inclusione sociale.