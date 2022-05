Isole ecologiche ad Aversa: si aspetta solo il collaudo

Con la posa in opera e l’installazione dell’ultima postazione delle isole ecologiche interrate in Via Leonardo Da Vinci, le attrezzature si avviano ad essere collaudate in vista della loro messa in esercizio.

A comunicarlo l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino: “In questa settimana è prevista da parte dell’azienda KGN il collaudo finale dell’intera opera. Subito dopo il collaudo dell’opera, si provvederà a metterle in funzione a servizio delle utenze appartenenti alle relative aree. Inizierà a breve la sensibilizzazione delle utenze interessate. Ricordiamo che le isole ecologiche interrate installate sono otto e sono state installate a servizio dei condomini sprovvisti di corte”.