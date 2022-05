Investimenti online: il successo delle piattaforme di trading tra i piccoli risparmiatori

Le piattaforme per il trading online hanno letteralmente stravolto il mondo degli investimenti finanziari, permettendo ad un numero sempre più elevato di persone di operare con la massima autonomia. Questa rappresenta una novità particolarmente significativa perché ha cambiato le abitudini di molti piccoli risparmiatori, i quali in passato difficilmente erano attratti da forme di investimento basate sui mercati azionari.

I migliori broker per il trading online negli ultimi anni sono stati interessati da un vero e proprio boom del settore, come certificato anche dalla crescita smisurata del numero degli iscritti. Le indagini relative alle abitudini e alle caratteristiche dei nuovi iscritti mostrano poi che questi sono in buona parte dei piccoli risparmiatori, ovvero persone che in passato non prendevano in considerazione la possibilità di investire sui mercati finanziari. Questo era dovuto principalmente a due fattori che il trading online ha avuto il merito di “scavalcare”.

Investimenti accessibili a tutti

Contrariamente a quanto avveniva normalmente in passato per chi si avvaleva dei servizi di un intermediario bancario, oggi le top piattaforme per fare trading online, come quelle recensite dagli esperti di Guidatradingonline.net, non presentano commissioni sulle compravendite dei titoli e permettono di iniziare ad investire anche con importi molto contenuti. Queste hanno infatti un deposito minimo che varia solitamente da un minimo di 10 ad un massimo di 250 euro ed è stata proprio questa ampia accessibilità uno dei fattori che ha destato l’interesse di molti piccoli risparmiatori.

Inoltre le piattaforme di riferimento per il trading online hanno saputo contraddistinguersi anche per la qualità elevata dei loro servizi e per l’alto grado di sicurezza. Grazie alle certificazioni internazionali a cui queste hanno aderito, come ad esempio CySec, Asic, Fca e Consob, riescono a garantire ai propri utilizzatori un livello di affidabilità elevato, equiparabile a tutti gli effetti a quello delle banche online. Questo è confermato anche dal fatto che tutti i broker in possesso di queste certificazioni (cioè quelli a cui è importante limitare la scelta) operano la divisione degli utili dai fondi dei clienti.

Come è facile intuire quindi il trading online ha attirato l’interesse di tantissimi piccoli investitori perché ha avuto il merito di rendere i mercati finanziari, con i differenti asset, davvero accessibili. Molto spesso i nuovi iscritti decidono di investire sul mercato azionario o di operare con le valute monetarie (cross valutario o forex) ma in alcuni casi vengono scelte anche le materie prime o le criptovalute, che per definizione sono soggette ad una maggiore volatilità.

Piattaforme più gettonate

Tra le piattaforme per il trading online più amate ed utilizzate vi è sicuramente quella di eToro, leader assoluto del settore in quanto a numero di iscritti. Questo broker mette a disposizione dei propri traders delle grafiche di navigazione particolarmente intuitive e diverse funzionalità avanzate. Nello specifico queste includono ad esempio:

Stop loss e take profit .

. Analisi tecnica.

Social trading .

. Lettura dei trend.

News del settore.

Copy trading.

Questi sono tutti servizi utili e interessanti che possono essere approfonditi grazie all’utilizzo della modalità demo, che permette di operare delle simulazioni di investimento, valutando poi l’effetto che avrebbe prodotto, e di imparare ad utilizzare le differenti funzionalità. In questo momento sono molto apprezzate però anche altre piattaforme che includono degli ottimi servizi. Solo per citare alcuni esempi, tra queste vi sono: Capital.com, FP Markets, Trade.com, IQ Option e Plus500.

In generale infatti non esiste un broker migliore in assoluto ma, presentando tutti questi degli ottimi servizi, la scelta deve essere effettuata in funzione delle esigenze di ogni singolo utilizzatore. E’ sicuramente utile soppesare l’ampiezza del catalogo di ogni broker, con l’eventuale specializzazione su un particolare asset, e il deposito minimo richiesto. Per riuscire a comprendere quale piattaforme si adatta meglio alle proprie esigenze è sempre possibile consultare delle apposite e specifiche guide di settore.