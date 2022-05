Aversa. Interventi deblattizzazione e disinfestazione: al via secondo ciclo

Al via il secondo ciclo di disinfestazione e deblattizzazione nelle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche. Gli interventi sono partiti lunedì e dureranno per cinque giorni e riguarderanno tutte le zone cittadine.

“Al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune nelle aree pubbliche come strade o piazze – dice Elena Caterino, assessore alle politiche ambientali – è fondamentale che anche i privati provvedano ad effettuare analoghi interventi nelle rispettive proprietà così come precisato nell’ordinanza per evitare che blatte, insetti in fuga dalle aree oggetto di disinfestazione finiscano in abitazioni e proprietà private in cui il Comune non può intervenire. Abbiamo previsto tre cicli di interventi dei quali due larvicida ed uno adulticida per debellare completamente blatte ed altri insetti infestanti”.