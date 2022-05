Una notte di sesso con Vladimir Putin in cambio della pace in Ucraina. La proposta è di Cicciolina, al secolo Ilona Staller, che oggi a ‘Un Giorno da pecora’, su Rai Radio1 ha raccontato del singolare tentativo messo in atto per porre fine al conflitto bellico. “Ho fatto una proposta: offro a Putin una notte di sesso in cambio della pace per l’Ucraina e per il popolo russo. Ora attendo una risposta da Peskov e dai vertici russi”.

IL PRECEDENTE CON SADDAM HUSSEIN

Difficilmente però le risponderanno… “Non è vero. Quando ho fatto la stessa proposta a Saddam Hussein sono stata contattata. Anni fa, ai tempi della guerra in Iraq, proposi a Saddam una notte con me per la pace. E il portavoce di Saddam, contattato dall’ambasciatore iracheno, mi rispose, mi convocò e mi chiese come pensavo di ‘realizzare’ la mia proposta…“. E alla fine riuscì ad incontrarlo? “No, non si fece più nulla”, spiega la Staller.

LA RICHIESTA DEL CONTRATTO

Tornando allo ‘Zar’ russo, secondo lei se gli comunicassero le sue intenzioni potrebbe accettare? “La mia è una proposta intelligente, seria e concreta – precisa Cicciolina – non una cosa indecente per ricevere del denaro. Bisognerebbe firmare un contratto di pace, davanti a dei testimoni, la mia è una proposta per arrivare alla pace”.

