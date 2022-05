Il gres porcellanato migliore per gli esterni: consigli per una buona scelta

A differenza di quello che molti pensano, le mattonelle per esterni non sono tutte uguali, si distinguono per prestazioni, estetica e per le diverse situazioni per cui sono pensate. Tra queste, il gres porcellanato è una delle scelte preferite dai consumatori per la durevolezza, il fascino e il buon prezzo che assicura rispetto alle alternative. Le caratteristiche tecniche del gres porcellanato però devono essere ben analizzate per acquistare il miglior gres per i propri spazi esterni. Andiamo quindi a vedere quali sono le caratteristiche da attenzionare a seconda del contesto d’uso.

Il gres porcellanato per balconi

Uno degli utilizzi più comuni dei rivestimenti per esterni è quello del gres porcellanato per balconi, una soluzione decisamente comoda per avere un buon effetto estetico accompagnato da ottime prestazioni. Tuttavia, è importante prendere in considerazione che le caratteristiche delle piastrelle dovranno essere superiori a quelle dei classici rivestimenti per interni. Tra le funzionalità più importanti ci sono:

Resistenza agli shock atmosferici : il balcone è una delle aree di casa più sottoposte ad agenti climatici che possono danneggiarne l’aspetto estetico. Il tutto può essere anche dovuto al raggiungimento di temperature troppo elevate o troppo basse, quindi, la resistenza agli shock atmosferici risulta essere tra i fattori di maggiore importanza.

: il balcone è una delle aree di casa più sottoposte ad agenti climatici che possono danneggiarne l’aspetto estetico. Il tutto può essere anche dovuto al raggiungimento di temperature troppo elevate o troppo basse, quindi, la resistenza agli shock atmosferici risulta essere tra i fattori di maggiore importanza. Resistenza agli urti : le mattonelle del balcono sono spesso esposte ad urti per via di grandine, vasi che impattano il terreno, etc. Per tale motivo, avere delle piastrelle i gres porcellanato capaci di non rovinarsi è un fattore predominante per far si che i propri rivestimenti siano duraturi nel tempo.

: le mattonelle del balcono sono spesso esposte ad urti per via di grandine, vasi che impattano il terreno, etc. Per tale motivo, avere delle piastrelle i gres porcellanato capaci di non rovinarsi è un fattore predominante per far si che i propri rivestimenti siano duraturi nel tempo. Proprietà antiscivolo: il balcone è un’area esposta a continui agenti atmosferici come la pioggia, questo rende spesso le superfici scivolose e pericolose. Per questa ragione, è altamente consigliato acquistare piastrelle con proprietà antiscivolo per cercare di limitare questo rischio.

Uno dei vantaggi più palesi offerti dal gres porcellanato è la grande varietà di effetti disponibili sul mercato proprio per poter coniugare le funzionalità sopra elencate con il giusto tocco estetico necessario per fondersi perfettamente con il proprio ambiente. Il consumatore deve solo scegliere l’articolo più adatto alle circostanze.

Il gres porcellanato per terrazzi

Spostando l’attenzione sui terrazzi, è facile notare come la situazione dal punto di vista tecnico sia molto simile, le caratteristiche tecniche sono le stesse: antiscivolo, resistenza a sbalzi di temperatura ed eventi atmosferici, resistenza ad impatti e urti.

C’è però una puntualizzazione importante da fare nel caso dei terrazzi. Spesso i consumatori, negli spazi più ampi, amano impiegare piastrelle con decorazioni di fino come nel caso delle maioliche con effetto Vietri o effetto resina. Questo comporta una maggiore delicatezza egli equilibri estetico dei rivestimenti: un semplice graffio potrebbe ridurre significativamente la bellezza estetica del proprio terrazzo. Per questa ragione, per acquistare gres porcellanato effetto Vietri ci sentiamo di consigliare servizi di fornitura altamente specializzati. Stesso discorso vale pure tutti quei prodotti che fanno del dettaglio cromatico e delle forme geometriche sulle piastrelle lo spunto estetico principale.

Il gres porcellanato per piscine

Un caso molto comune di impiego di piastrelle in gres porcellanato per esterni è quello delle piscine. Il gres rappresenta infatti la migliore soluzione per le proprie vasche esterne visto il giusto mix di impermeabilità e prestazioni. Ci sono però da analizzare dei fattori fondamentali prima di acquistare le piastrelle, le caratteristiche tecniche in questo caso devono essere decisamente più performanti rispetto ai casi visti in precedenza: