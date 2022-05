I carabinieiri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in Trentola Ducenta (CE), coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno (SA), all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un quarantasettenne del luogo.

I militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo nel corso dei controlli sulla pubblica via, lo hanno identitficato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare rinvenendo, nella sua disponibilità gr. 158,5 di hashish e gr. 28 dosi di cocaina per un totale di circa 8 gr., oltre a materiale vario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.