Deblattizzazione, interventi a Trentola Ducenta

Al via il servizio di deblattizzazione del territorio comunale. Partiranno stasera alle ore 21.30, infatti, i primi interventi di disinfestazione specifica per le blatte e cioè quel complesso di pratiche atte ad eliminare la presenza di blatte e ad impedirne la ricomparsa.

Tali interventi non richiedono precauzioni ed accorgimenti da parte dei cittadini interessando esclusivamente la rete fognaria.

“Al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune – afferma il sindaco Michele Apicella – parte per tempo il servizio di deblattizzazione così da garantire interventi precisi, mirati ed efficaci, come ci è stato consigliato dagli esperti del settore, per evitare che le blatte proliferino e si diffondano sul territorio comunale. Gli interventi partiranno stasera da via Cottolengo e si protrarranno nei giorni a seguire fino a completa copertura del territorio comunale. La ditta incaricata, avvia, dunque, gli interventi, programmati da tempo,a dispetto,di quanto strumentalmente affermato dai soliti giullari aditi a veicolare informazioni non rispondenti alla realtà,in modo da ridurre la proliferazione degli insetti, attraverso l’uso di un termonebbiogeno che con una miscela veicolante e disinfettante crea un fumo che viene sparso ed esteso in tutta la rete fognaria e colpisce larve e uova”.