Covid, nuove varianti ogni sei mesi: difficile prevedere l’andamento futuro

Le ondate di Covid-19 stanno diventando più prevedibili? È la domanda da cui parte un articolo pubblicato su ‘Nature’ analizzando l’andamento del virus negli ultimi mesi.

“Diversi studi pubblicati la scorsa settimana mostrano che le varianti Omicron 4 e 5 sono leggermente più trasmissibili rispetto alle forme precedenti di Omicron e possono evitare parte della protezione immunitaria conferita da precedenti infezioni e dalle vaccinazioni”, precisa l’articolo.

Oggi in Sud Africa, quasi sei mesi dopo l’identificazione di Omicron, le due varianti stanno ancora una volta determinando un’impennata di casi. Tuttavia, gli scienziati affermano che non è ancora chiaro se BA.4 e BA.5 causeranno un picco di ricoveri in Sud Africa o altrove. Alti livelli di immunità della popolazione – forniti da precedenti ondate di infezione da Omicron e dalla vaccinazione – potrebbero, infatti, attenuare gran parte del danno precedentemente associato alle nuove varianti di Sars-CoV-2.

Inoltre, l’aumento di BA.4 e BA.5, così come quello di un altro ramo di Omicron in Nord America, potrebbe significare che le ondate di Sars-CoV-2 stanno iniziando a stabilizzarsi secondo schemi prevedibili, con nuove ondate che emergono periodicamente dai ceppi circolanti. “Questi sono i primi segni che il virus si sta evolvendo in modo diverso“, rispetto ai primi due anni della pandemia, quando le varianti sembravano apparire dal nulla, afferma Tulio de Oliveira, bioinformatico presso la Stellenbosch University in Sud Africa, che ha guidato uno dei gli studi. Se Sars-CoV-2 continua su questa strada, la sua evoluzione potrebbe assomigliare a quella di altre infezioni respiratorie, come l’influenza.

In questo scenario, le mutazioni immunitarie nelle varianti circolanti, come l’Omicron, potrebbero combinarsi con i cali dell’immunità a livello di popolazione per diventare i fattori chiave delle ondate periodiche di infezione. “Probabilmente è ciò che dovremmo aspettarci di vedere sempre di più in futuro”, evidenzia Penny Moore, virologa dell’Università del Witwatersrand a Johannesb. Le varianti precedenti, tra cui Alpha, Delta e Omicron, differivano sostanzialmente dai loro immediati predecessori e tutte emersero, invece, da rami distanti sull’albero genealogico Sars-CoV-2.

Tom Wenseleers, un biologo evoluzionista presso l’Università Cattolica di Leuven in Belgio, e altri scienziati affermano che non dovremmo escludere altre sorprese del genere da Sars-CoV-2. Ad esempio, Delta non è completamente svanita e, con l’aumento dell’immunità globale a Omicron e alla sua famiglia in espansione, un discendente Delta potrebbe organizzare una rimonta. Qualunque sia la loro fonte, nuove varianti sembrano emergere all’incirca ogni sei mesi, osserva Weseleers, e si chiede se questa sia la struttura in cui si stabiliranno le epidemie di Covid-19. “Questo è un modo per leggere i modelli che sono stati osservati finora”, afferma Bloom. “Ma penso che dovremmo essere cauti nell’estrapolare le regole generali da un lasso di tempo di osservazione abbastanza breve“.

Analizzando i genomi virali da campioni clinici, de Oliveira e i suoi colleghi hanno scoperto che BA.4 e BA.5 sono emersi rispettivamente a metà dicembre 2021 e all’inizio di gennaio 2022. Da allora le varianti sono aumentate in prevalenza e attualmente rappresentano il 60-75% dei casi di Covid-19 in Sud Africa. I ricercatori hanno anche identificato le varianti in più di una dozzina di altri Paesi, principalmente in Europa. Sulla base della crescita del numero di casi BA.4 e BA.5 in Sud Africa – che ora hanno una media di quasi 5.000 al giorno, da un minimo di circa 1.200 a marzo – il team di de Oliveira stima che le varianti si stiano diffondendo leggermente più velocemente del BA.2 sotto-variante di Omicron (che a sua volta era un po’ più trasmissibile della prima variante di Omicron, BA.1).

Lo studio è stato pubblicato in via preliminare ma non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria. L’aumento della trasmissibilità è “piuttosto un vantaggio e di entità simile ai vantaggi che alcune altre varianti Sars-CoV-2 a rapida diffusione avevano rispetto ai loro predecessori – afferma Tom Wenseleers – Prendendo tutto insieme e guardando tutti i dati, sembra che una nuova ondata di infezioni arriverà sicuramente“. Oggi in Sud Africa i ricoveri stanno lentamente aumentando, da un minimo di poco meno di 2.000 persone ricoverate in ospedale con Covid-19 all’inizio di aprile, ma i ricercatori affermano che è troppo presto per dire se BA.4 e BA.5 eserciteranno molta pressione sugli ospedali. “Gli ospedali sono vuoti in Sud Africa e abbiamo un’immunità della popolazione elevata“, afferma de Oliveira.

Sebbene BA.4 e BA.5 siano stati rilevati in diversi Paesi europei e in Nord America, le varianti potrebbero non innescare una nuova ondata di Covid-19 in questi luoghi, almeno subito. La variante BA.2, strettamente correlata, ha appena attraversato l’Europa, quindi l’immunità della popolazione potrebbe essere ancora alta, afferma Wenseleers. “Dà speranza che forse in Europa avrà un vantaggio minore e causerà un’ondata più piccola”. Alcune parti del Nord America stanno anche assistendo all’ascesa di altre sottovarianti Omicron che hanno mutazioni della proteina spike in alcuni degli stessi luoghi di BA.4 e BA.5. Una di queste varianti, chiamata BA.2.12.1, ha anche la capacità di eludere gli anticorpi innescati da una precedente infezione e vaccinazione da Omicron, secondo lo studio guidato da Xie, e il lavoro separato del virologo David Ho alla Columbia University di New York City. L’emergere di questi ceppi suggerisce che la variante Omicron sta continuando a erodere l’immunità, dice Ho. “È abbastanza chiaro che ci sono alcuni buchi in Omicron che vengono gradualmente riempiti da queste nuove sottovarianti”.

(Dire)