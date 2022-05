Comunali a Lusciano, i diktat di Italia Viva

“In vista delle elezioni comunali del 2023 con il nuovo sistema elettorale, a Lusciano, non servono tante liste per, poi, “ingannare” candidati ed elettori. Questo è il nostro invito per coloro che stanno effettuando una campagna acquisti agguerrita per presentare, poi, varie liste e giocarsi il traguardo con strategia di apparentamenti. Pertanto, ad un anno dall’ultimo mandato di Nicola Esposito è giunto il momento di iniziare a fare chiarezza ai cittadini. Noi lo faremo in modo chiaro e mettendoci sempre la faccia”. Così, in una nota, il coordinamento politico di Italia Viva.

“Nella consapevolezza di pronunciare affermazioni forti ed ingenerose ma, è un dato di fatto, in questo decennio si è creato un “vuoto politico” causato principalmente da questioni personali e non politiche. A conferma di ciò è sufficiente ricordare i nostri attestati di solidarietà, sia alla consigliera Dominga Inviti, quando fu messa alla porta da Esposito 1 e, poi, al consigliere Luciano Mariniello insieme al suo gruppo di sostenitore quando fu costretto ad uscire dalla giunta e dalla maggioranza. Senza dimenticare, poi, le varie manovre di mettere fine al mandato Esposito “salvato” in un primo tentativo da uno dei suoi e in un secondo, per voci di corridoio, da uno degli eletti contro il progetto Noi per Lusciano. Praticamente un vero e proprio inciucio politico, forse, con accordi “sottobanco” e senza dare alcuna informazione ai luscianesi. In vista della prossima tornata elettorale, noi di IV, siamo i primi a sgombrare il campo facendo un passo di lato e richiamando gli addetti ai lavori al senso di responsabilità cercando di unire le forze e lavorare ad una strada unitaria per un progetto semplice e concreto. Infine, è necessario stabilire dei requisiti per scegliere il nome del candidato sindaco; per noi la priorità è: “preparazione, serietà, responsabilità e concretezza”. Se donna è ancora meglio”.