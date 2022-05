Comunali Capua, De Rosa: “Nessuno stop, sono in campo con determinazione”

Entra sempre più nel vivo, con tutti i suoi rituali tipici, la campagna elettorale per l’ elezione del sindaco e del consiglio comunale della città di Capua.

A sfidarsi, quattro contendenti, Adolfo Villani, già sindaco della città federiciana, Ferdinando Brogna, nome caratterizzato da una forte impronta civica, Paolo Romano e Carmela Del Basso, a capo di coalizioni indipendenti.

Ai nastri di partenza, la compagine guidata dall’avvocato Brogna, tenuta a battesimo con l’evento di presentazione celebrato nel suggestivo complesso Ferdinando e Carinola il 25 maggio scorso, aveva di primo acchito dovuto fare i conti con una “menomazione” dovuta all’esclusione di due candidati per vizi formali, tra questi Simona De Rosa, giovane giurista.

Un inconveniente che ha, com’era lecito attendersi, immediatamente offerto il destro ai competitori i quali, non senza un notevole, ancorché legittimo, tasso di strumentalità, hanno cominciato a cavalcare l’esclusione della De Rosa e dell’altra candidata, segnalando di fatto come una tale defaillance non avrebbe mancato di influire sull’umore delle liste di Brogna. Sullo stato d’animo delle stesse candidate estromesse, e anche sul corpo elettorale che, a voler usare una metafora calcistica,valuterebbe lo stato delle cose alla stregua di quelle squadre costrette a giocare un big match in inferiorità numerica, e dunque fatalmente destinate a soccombere.

Ma a stroncare subito il facile entusiasmo della contraparte ci ha pensato proprio Simona De Rosa, bollando come mero sciacallaggio l’atteggiamento di chi voleva e vuole e vedere nella sua impossibilità a correre formalmente per lo scranno di consigliere, un fatto grave e pregiudizievole per gli stessi esiti elettorali del raggruppamento capitanato da Brogna.

Simona De Rosa ha fatto sapere, un attimo dopo la sua intervenuta esclusione, di essere in campo più e meglio di quanto non sarebbe capitato in condizioni normali. Una granitica volontà, dunque, di contribuire alla campagna elettorale della propria squadra con rinnovato vigore e accresciuta determinazione. Altro che approccio rinunciatario! A dispetto dei pronostici di chi forse ci sperava, la De Rosa ha dimostrato quanto fosse stato invece veloce l’elaborazione del “lutto” e il sopraggiungere di una incontenibile volontà di riscatto, condita con il fondamentale ingrediente della passione.

Di qui, un fiume in piena di plausi e apprezzamenti per la giovane esponente dello schieramento di Brogna, il cui movimentismo, in queste ore, si sta mettendo in luce con la ricerca del dialogo e del confronto con i vari segmenti sociali che compongono il quadro del corpo elettorale capuano.

Mercati, rioni attanaglianti da problematiche annose, mondo dei giovani e dell’ associazionismo, pianeta femminile, e via dicendo,sono i gangli che Simona De Rosa, in un tour elettorale da vera militante sta toccando in queste ore, spiegando la ricetta per Capua incarnata dal progetto Brogna.

“Capua ha bisogno che Ferdinando Brogna conquisti la fascia tricolore – ha dichiarato la De Rosa, che poi ha aggiunto: “c’è in gioco un futuro di sviluppo e di benessere che solo la nostra squadra e il nostro candidato sindaco possono assicurare. Altrove soluzioni raffazzonate, idee confuse, e minestre riscaldate”. “Io ho ben chiara- ha proseguito- l’efficacia micidiale del gioco di squadra e, al netto della mia esclusione, sono mobilitata ventre a terra per concorrere alla vittoria della mia compagnie con un contributo di entusiasmo e passione, offerto senza risparmio e, soprattutto, senza la rivendicazione di nessuna poltrona”.

“Chi pensava di ritrovarmi ferma ai box – ha concluso- a piangermi addosso e a leccarmi le ferite, si sbagliava di grosso, non conosce affatto la mia tempra combattiva, e soprattutto confonde i desideri con la realtà. Non lascerò nulla al caso in questa campagna elettorale, battendomi con tutte le mie forze per l’affermazione del primato della politica e della buona amministrazione che solo Ferdinando Brogna può guadagnare a Capua e ai suoi abitanti”.