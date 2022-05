Come avere uno stile di vita equilibrato, i consigli e le valutazioni degli esperti. Uno stile di vita equilibrato è fondamentale per ciascuno di noi. Solo così possiamo vivere bene, stando sereni, in armonia con noi stessi e con gli altri. Purtroppo la nostra quotidianità è costellata di eventi nefasti a livello globale ed è anche per questo che si rivela fondamentale cercare la nostra personale comfort-zone nella vita di tutti i giorni. Qui sono state elencate le tecniche, gli esercizi, le pratiche e le abitudini necessarie e alla portata di tutti, per ritrovare equilibrio e per mantenerlo facilmente nel tempo. Scoprirai che uno stile di vita sano non è difficile da condurre, basta costanza, volontà e qualche aiuto di professionisti esperti.

L’alimentazione

L’alimentazione corretta è alla base del nostro benessere, lo dicono i medici ma anche gli operatori olistici che sottolineano come i vari cibi possono intervenire sul nostro umore e sullo stato di salute generale. Sai bene che è meglio evitare troppi fritti, grassi saturi, zuccheri raffinati e abbondanti quantità di sale. È consigliabile bere almeno un litro di acqua al giorno ed è necessario assumere frutta e verdura in buona quantità, cibi integrali e in generale alimenti di stagione e magari a km zero. Ci sono però anche alimenti che danno il buon umore come le banane e i datteri, l’avena, la soia, le uova, le noci e i semi di sesamo, il latte, lo yogurt, il salmone e il pollo. E non sono da trascurare i cibi antiossidanti, quelli che ti mantengono sano e giovane più a lungo, come il melograno, l’uva, l’avocado, i mirtilli, la barbabietola, ecc. E se vuoi un aiuto naturale al tuo benessere psico-fisico ricorri ad integratori naturali: fatti consigliare dal tuo naturopata o erborista di fiducia.

Eliminare lo stress e vivere in armonia psico-fisica, tutti i metodi più efficaci

Lo stress, la stanchezza, la frenesia sono tutte condizioni che oggi proviamo quotidianamente sulla nostra pelle. Per vivere in equilibrio è importante imparare a gestirle al meglio e dedicare a noi stessi la giusta cura giornaliera. Mangiare sano e bene è già un buon inizio, ma non devi tralasciare l’attività fisica. Puoi scegliere lo sport che più ti piace, quello che ti fa stare bene e che ti permette di scaricare la tensione. Dedicati a tale pratica almeno mezz’ora al giorno, può esserti utile una camminata, anche portare a spasso il tuo pet o andare al parco coi tuoi bimbi. Se invece senti che lo stress ti sta condizionando, magari soffri di ansia e attacchi di panico, allora non esitare e scegli uno psicoterapeuta ad hoc. Puoi anche rivolgerti ad un coach per migliorare le tue abitudini, oppure sottoporsi periodicamente a massaggi destressanti, decontratturanti, prenditi del tempo per coccolarti dall’estetista. Molto utili sono le sedute di Reiki, una disciplina orientale che riequilibra le energie personali: un’esperienza davvero da provare.

La sessualità e la vita di coppia

Per avere uno stile di vita equilibrato devi trovare armonia fisica ma anche emotiva e sensoriale. Ecco che la sessualità è molto importante negli individui adulti e può condizionare tutte le sfere della vita. Sì, l’uomo e la donna necessitano di contatto fisico e di eros e secondo studi recenti relativi alle abitudini individuali e di coppia.

I partner infatti vogliono stimoli maggiori per il sesso a due, cercano strumenti per migliorare le prestazioni e per ritrovare anche la complicità di coppia che spesso viene a mancare dopo anni insieme. I sessuologi consigliano di vivere in libertà l'eros ma rispettando il partner e dedicando all'intimità, di coppia o in solitario, almeno un paio di mezz'ore a settimana: per gli uomini è importante anche per salvaguardare il benessere prostatico.