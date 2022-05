Castellammare. Lega incontra il commissario prefettizio

Una delegazione della Lega è stata ricevuta questa mattina dall’Ufficio del Commissario prefettizio nella figura del dott. Passerotti.

“Un incontro cordiale e in un clima di massima collaborazione istituzionale nel corso del quale abbiamo espresso alcune che riteniamo priorità per Castellammare di Stabia. Su sicurezza e legalità, argomento sul quale tutta la filiera istituzionale della Lega si spende senza riserve, abbiamo ricevuto rassicurazioni circa i progetti di videosorveglianza, in corso avanzato di realizzazione”. A dichiararlo è Tina Donnarumma, coordinatrice provinciale della Lega a Napoli Sud che questa mattina, insieme al responsabile cittadino avv. Donnarumma, ha avuto modo di tracciare il punto circa i progetti sul tavolo del Commissario prefettizio dott. Cannizzaro.

“Abbiamo discusso dei problemi legati alla vivibilità e alla viabilità cittadina, dove ci è stato confermato che il rifacimento del manto stradale su alcune arterie sarà completato con la massima tempestività possibile. Anche sul controllo del territorio da parte della forze di polizia le risposte sono state esaustive “verranno messi in campo tutti gli sforzi necessari”, argomento sul quale come Lega abbiamo data la massima disponibilità di collaborazione. Siamo in campo a difesa del territorio”.