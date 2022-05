Caserta. Parcheggio Pollio, botta e risposta tra Zinzi e Russo

“A circa quattro mesi dalla chiusura del parcheggio Pollio anche le buone intenzioni lasciano il tempo che trovano. La riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per gli esercenti è fumo negli occhi che non risolve il problema della sosta nel centro storico, né tantomeno risulta sufficiente affidarsi al buon cuore dei gestori dei parcheggi privati. L’Amministrazione ha il dovere di intervenire senza perdere ancora tempo prezioso. I commercianti della zona, già duramente provati dalla crisi e dalle conseguenze della pandemia, non possono subìre altre perdite”. Così il capo dell’opposizione di centrodestra al Comune di Caserta, Gianpiero Zinzi.

Intanto Zinzi ha inviato una nota al Prefetto a seguito della mancata convocazione di due consigli comunali straordinari relativi alla messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nell’ambito del Pnrr e al progetto del biodigestore. Entrambi richiesti, come prevede il Tuel, da oltre un quinto dei componenti il civico consesso.

Non è tardata ad arrivare la replica del il consigliere comunale Massimo Russo (capogruppo dei ‘Moderati’) che non ‘digerisce’ la posizione dei gruppi consiliari “Gianpiero Zinzi per Caserta” e “Prima Caserta” sulla questione relativa al parcheggio Pollio.

I due gruppi consiliari di opposizione hanno fissato un appuntamento con i commercianti del centro presso il Circolo Nazionale per discutere sulla riapertura della struttura in Via Vittorio Veneto.

“I consiglieri ‘zinziani’ dimostrano ancora una volta la loro totale confusione. Siamo alla follia pura! – tuona Massimo Russo -. I consiglieri che oggi convocano un incontro con i commercianti sono gli stessi che si sono battuti contro la riapertura del parcheggio Pollio, manifestando una chiara volontà di opporsi ai pareri espressi dalla Commissione locale per il paesaggio e dalla Soprintendenza di Caserta. Insomma, come al solito, si fa solo propaganda e ci si rende protagonisti della politica dei due forni”.

