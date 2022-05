Casaluce. Siano – Spino: “Città soffre ma abbiamo l’amministrazione dei selfie”

“Si vuole sempre apparire ciò che non si è. Una regola a cui non sfugge nessun essere umano, e sembra essere diventata la regola d’oro del Comune di Casaluce. L’assessora, nonché vicesindaco, nonché maratoneta Maddalena Zaccariello ha seminato bene! Aprire le porte della casa Comunale sembra essere diventato lo sport più in voga. Uno spettacolo unico!”. A dichiararlo, in una nota congiunta, Vincenzo Siano ed Antonio Spino, componenti del gruppo politico Uniti per Cambiare rappresentato in consiglio comunale dal consigliere di minoranza Antonio Cutillo.

“Assessori e semplici consiglieri che si affannano ad aprire le porte della Casa Comunale a cittadini smemorati. È una gran gara! Un affanno unico, un precipitarsi con tacchi e senza, quasi fosse una corsa all’ultimo respiro. Si aprono le porte nei giorni di chiusura per dimostrare la propria disponibiltà e nascondere così la propria incapacità. Incapacità a mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale. Incapacità a risolvere i veri problemi di una comunità abbandonata ancora una volta. Aprire le porte per chiudere le bocche. Questa nuova amministrazione sta mostrando in pieno l’arroganza tipica dell’ignoranza. Ma davvero questa maggioranza pensa che la cittadinanza sia cieca, davvero pensa che i titoli giornalistici, riusciranno a nascondere la triste realtà in cui versa Casaluce? Da mesi l’amministrazione, nonostante sia nei loro doveri, continua a non rispondere alle nostre interrogazioni, alle interrogazioni del gruppo Uniti per Cambiare, che vogliamo ricordarlo, corrispondono anche alla voce di tanti cittadini di Casaluce. Continuiamo a vedere selfie di amministratori impegnati a godersi i weekend di primavera, ma di cosa si è fatto o cosa si vuole fare per il futuro della nostra città e dei nostri figli non c’è traccia”.

“UpC fa appello a quanti, in questa maggioranza, hanno veramente a cuore le sorti della città: hanno l’obbligo, perché eletti, di spronare l’amministrazione a dare risposte agli impegni presi in campagna elettorale; amministrare non significa mantenere la rendita di posizione o aggrapparsi alla carica, ma lavorare perché i propri concittadini vedano migliorare la propria condizione di vita. Questo avrebbe dovuto fare una squadra giovane, non essere ostaggio delle decisioni assunte nel chiuso di una stanza da due o tre persone e condividerle solo con alzata di mano, ma a Luongo e co. questo non lo capiscono! Insomma, ancora una volta, questa amministrazione, totalmente scollata dalla realtà, pensa a vender slogan e a preoccuparsi molto poco della realtà”.