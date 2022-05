Carabinieri arrestano pusher 29enne: in casa droga e una pistola rubata

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e porto abuso di arma Pasquale Borrelli, 29enne di Bacoli.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola calibro 22 con 9 proiettili nel serbatoio. L’arma è risultata provento di un furto commesso in un appartamento di Palestrina, alle porte di Roma.

In casa anche 310 grammi di cocaina, in parte sottovuoto e in parte divisa in 101 dosi, 121 grammi di marijuana, 1 panetto di hashish del peso di 104 grammi. E ancora 5 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Borrelli è finito in manette ed è stato poi portato in carcere. La pistola sarà sottoposta all’occhio esperto dei militari delle sezioni investigazioni scientifiche per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione.