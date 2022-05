Caos viabilità a Lusciano: IV punta dito contro l’assessore Mottola

“Stiamo cercando di fare una cosa che gli altri hanno paura di affrontare ovvero di raccontare delle storie politiche e lo facciamo con la massima serenità e nel rispetto della dialettica politica. Nel mirino della discussione finisce l’assessore alla viabilità Renato Mottola ritenuto responsabile politico del caos stradale che è stato provocato sin dall’inizio della sua delega. Purtroppo l’assessore Renato Mottola in questa sua esperienza ha manifestato una incapacità tale da chiedere nuovamente al sindaco Nicola Esposito di intervenire e ritirare la delega alla viabilità”. A dirlo, tramite nota stampa, il coordinamento cittadino di Italia Viva a Lusciano.

“Concordiamo con il consigliere di minoranza, Filippo Ciocio, una delle poche risorse tra i presenti in assise, e aggiungiamo i nostri dubbi circa i vari cartelli stradali prima installati e poi come per magia scomparsi, come i divieti di transito a mezzi pesanti su via Marconi e il prolungamento di via delle Margherite o della tanto discussa rotonda nei pressi del cimitero. Probabilmente si giustificheranno dicendo che si è dovuto mettere riparo ai “tocchi di genialità”, ovvero, di vietare la circolazione ai mezzi pesanti nella parte ovest della città mettendo a seri rischi gli imprenditori di quell’area. Senza dimenticare il disastro di via Taranto e di via Acerbo e di una delibera di giunta presentata da Mottola nonostante il parere dell’ex comandante dei vigili urbani”.

”Comprendiamo lo stallo politico di Esposito che, per voci di popolo, più di una volta è stato in pericolo di ritornare a casa e, come abbiamo già raccontato, forse, salvato da uno del fronte opposto al progetto Noi per Lusciano. E come più volte abbiamo anticipato le mosse del sindaco, ora annunciamo un piccolo rimpasto di giunta, con qualche assessore esterno, giusto per far quadrare i ‘conti’ di alcuni e tirare a campare”.

LLa Politica deve ritornare protagonista e non può e non deve restare silenziosa, timorosa e inerte comportandosi come ‘Ponzio Pilato’ ed esponendo alcuni Uffici alle critiche dell’opinione pubblica. Ci appelliamo al gruppo Lusciano che vorrei, ai due consiglieri indipendenti, Luciano Mariniello e Luciano Abate, indifferentemente dall’aspetto tecnico amministrativo, di presentare una mozione di sfiducia dell’assessore Renato Mottola”.