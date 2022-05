Caiazzo. Riaperta via Giovannizzi dopo i lavori

Questa mattina, con la benedizione da parte di don Antonio di Lorenzo, c’è stata la riapertura di via Giovannizzi a Caiazzo.

In questi mesi sono stati realizzati lavori per l’ampliamento della sede stradale, per la realizzazione di un parcheggio per la sosta di 34 auto e un intervento alla pubblica illuminazione.

Il sindaco Stefano Giaquinto, soddisfatto per il risultato ottenuto, ha affermato: «Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto. Una menzione speciale va sicuramente alla famiglia De Magistris che ha donato il terreno permettendo l’ampliamento della carreggiata e il completamento di un’opera a cui la nostra amministrazione teneva particolarmente».

«Oggi inauguriamo una strada bellissima, che sarà utile all’intera comunità e soprattutto ai residenti di questa zona della città – sottolinea il primo cittadino -. I lavori in via Giovannizzi rientrano in un piano di progettazione, avviato nel 2010, e che ha visto negli anni la realizzazione di altre opere sul territorio comunale. Già nei prossimi mesi ci saranno ulteriori interventi in tutte le zone di Caiazzo».