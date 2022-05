Aversa. ‘Cercasi strisce gialle’: la denuncia della cooperativa sociale

Strisce gialle cercasi. E’ l’appello della cooperativa sociale ‘Il Silenzio Oltre L’Orizzonte’ per voce della sua presidente Virginia Elisa Affuso. La cooperativa si occupa di trasporto disabili ma anche di attività ludiche.

“Da presidente della cooperativa nonché mamma di un ragazzo diversamente abile è inaccettabile che i servizi sociali non siano di primaria importanza per questa amministrazione. Ho chiesto al sindaco Golia, al vicensindaco Villano e all’assessore Di Santo di posizionare le strisce gialle fuori alla nostra sede – sita in via Cicerone – ma tra richieste e solleciti, non ho avuto risposta. Lo stallo giallo è di fondamentale importante per noi in quanto siamo dediti anche al trasporto di ragazzi presso ospedali ed altri centri. Ogni volta – nei pressi della nostra struttura – non riusciamo a trovare un posto libero per la sosta del furgone e quindi di effettuare il carico/scarico di persone anche in carrozzella. Sono indignata. Il sociale dovrebbe avere la priorità in un governo cittadino”.