Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un lettore ci segnala problemi alla fontana sita in piazza Trieste e Trento.

Ecco il suo messaggio:

“Ecco come si presenta la fontana in piazza Trieste e Trento: piena di melma e maleodorante. Puzza persistente in tutto il quaritere. Aggiungo anche che è abbandonata, non curata. Schiaffo per chi viene al Tribunale, fiore all’occhiello dell’intera area di Napoli Nord”.