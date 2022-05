Aversa. Oliva querelato dalla Sogert, FdI presenta interrogazione parlamentare

In merito alla vicenda incresciosa che ha colpito il dirigente provinciale Alfonso Oliva, consigliere comunale di Aversa, querelato dalla società concessionaria dell’attività di riscossione tributi So.Ge.R.T. del comune di Aversa per danno all’immagine con contestuale richiesta di 50.000 euro di risarcimento del danno, Fratelli d’Italia – su iniziativa dell’On Giovanni Russo – ha depositato ieri 25/05/2022 un interrogazione al Ministro dell’Interno On. Lamorgese.

Il Consigliere Oliva, nel pieno esercizio delle sue funzioni di consigliere di minoranza ha agito nell’interesse dell’ente e della comunità aversana denunciando delle illegittimità nell’attività di riscossione e il mancato rispetto del contratto di concessione, inviando un esposto alle autorità competenti dove descriveva la reiterata inottemperanza relativa al contratto di concessione da parte della So.Ge.R.T.e per tutta risposta il consigliere Oliva veniva denunciato penalmente.

“Come annunciato – si legge in una nota del coordinamento Provinciale di FdI Caserta -, il partito non ha alcuna intenzione di tralasciare quanto accaduto al consigliere Oliva, a cui tutto il centro destra ha dimostrato la sua vicinanza e solidarietà condannando le azioni della società di riscossione, con quest’atto di sindacato ispettivo informeremo e chiederemo al Ministro Luciana Lamorgese di riferire alla Camera circa questa circostanza. L’interrogazione al Ministro reca la firma non solo del Deputato Giovanni Russo ma anche del Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida quale primo firmatario, l’On. Giovanni Donzelli responsabile del dipartimento Organizzazione del partito e dell’On Andrea Del Mastro responsabile del Dipartimento Giustizia”.