Aversa. Malamovida in via Seggio: Dello Iacono presenterà dossier al Prefetto

“Ci risiamo e ci risaremo sempre se l’amministrazione continua a far finta di nulla rispetto ad un fenomeno che sta allontanando l’imprenditoria sana della nostra città e che rende Aversa invivibile nel fine settimana. Musica ad alto volume, schiamazzi fino all’alba in via Seggio e nelle strade vicine che qualcuno impropriamente definisce via della movida”. E’ la denuncia della consigliera comunale di ItaliaViva, Imma Dello Iacono.

“La movida è un’altra cosa: è aggregazione, sviluppo per la città, non vandalismo. Sono molto preoccupata per l’avvicinarsi dell’estate, quando questa situazione disastrosa sarà agevolato anche dalle belle serate. Visto il totale disinteresse del sindaco Golia, le non risposte alle mie richieste circa le sanzioni comminate ai locali, presenterò un dossier al prefetto a tutela dei residenti nel quale inserirò anche tutte le omissioni fatte dall’amministrazione”.