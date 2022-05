Aversa. Malamovida in via Seggio, LPCS replica alla Dello Iacono

“La consigliera dello Iacono una volta ogni due mesi si ricorda del suo ruolo istituzionale, noi talmente dei mesi che non la vediamo in Comune pensavamo si fosse addirittura dimessa, per fortuna non è cosi, esiste e come. Prendiamo atto, che il massimo della sua aspirazione e del suo contributo politico alla città è un comunicato stampa ogni due mesi, condito da considerazioni ingenerose e lontanissime dalla realtà”. Così, in una nota stampa, il gruppo consiliare di maggioranza (formato dai consiglieri Mariano Scuotri, Paolo Cesaro, Antonio Andreozzi e Domenico Menale) nel replicare alle dichiarazioni della consigliera di Italia Viva, Imma Dello Iacono (clicca qui).

“Dichiarazioni completamente irriguardose del lavoro svolto dagli agenti della nostra Polizia Locale che in coordinamento con il Sindaco e con l’Assessore Innocenti ogni settimana pianificano le azioni di controllo in forma di “pattuglioni” su tutto il territorio cittadino, con una particolare attenzione alle zone più critiche. Cosi come ci sembrano ingenerose tali considerazioni anche nei confronti delle donne ed uomini delle Forze dell’ordine che tutti i fine settimana vengono impiegati su ordinanza del Sign. Questore nelle attività di controllo ed ordine pubblico del territorio di Aversa. Il Sindaco, se c’è ne fosse bisogno di una difesa, a differenza di quanto afferma la dello Iacono, trascorre gran parte dei fine settimana in prima linea con i nostri agenti, per osservare in prima persona e constatare con mano le criticità, oltre naturalmente ad essere quotidianamente in contatto con i residenti dei quartieri del centro città; La Pubblica Amministrazione parla con gli atti, ed un Sindaco aldilà degli schieramenti politici, dovrebbe essere giudicato per gli atti che adotta, soprattutto da chi è stato eletto grazie al Sindaco Golia, il quale sta continuando ad attuare le linee programmatiche presentate agli elettori. Doverosa una brevissima rinfrescata di memoria a chi afferma che il Sindaco Golia si è disinteressato delle problematiche legate alla “malamovida”. Partiamo dall’ordinanza numero 109, che tra le varie restrizioni, prevede la chiusura della diffusione sonora alle 23.00 per via Seggio come per i locali ubicati in altre strade; va ricordato che la sopracitata ordinanza è accompagnata da un’altra ordinanza, che disciplina le sanzioni accessorie, le quali prevedono la chiusura dell’attività fino ad un massimo di 30 giorni per la 4 sanzione consecutiva, non coriandoli o una pacca sulla spalla. Altro che disinteresse: Fermezza e rigore. Giusto per riportare la discussione sul binario della verità amministrativa, per effetto dell’ordinanza del Sindaco Golia, sono state elevate n° 25 sanzioni nei primi 4 mesi del 2022; per i trasgressori sono stati adottati i provvedimenti di avvio del procedimento per la successiva applicazione della sanzione accessoria come previsto dall’ordinanza 110. Chiusura dell’attività. Altro che disinteresse! In tema di codice della strada ad esempio, nella sola serata del 29 aprile, nel turno delle ore 20.00 alle 2.30 am sono stati elevati 38 verbali per infrazioni del codice della strada. Altro che disinteresse! Il controllo del territorio è un argomento complesso che riguarda tutte le FF.OO, Prefettura, Questura; istituzioni che nonostante le difficoltà di pianta organica ogni settimana impiegano diversi equipaggi per attività di interforze per il controllo del territorio, richiesti al Prefetto e prontamente convocati, nel corso di sedute di comitato d’ordine e sicurezza pubblica in Prefettura dal Sindaco Golia. E’ evidente che ci sono criticità, chi può negarlo, per questo siamo i principali sostenitori insieme al Sindaco che la repressione è l’ultima azione da attuare, serve principalmente una grande azione di prevenzione e di diffusione di stili di vita rispettosi per se e per gli altri. Non a caso, ancora, il Sign. Prefetto ha istituito un tavolo di osservazione del territorio, il quale ha una duplice finalità: controllo e coordinamento delle FF.OO ma anche e soprattutto azioni concrete preventive. Quindi consigliamo alla consigliera, che camaleonticamente è diventata un leone da tastiera, di attivarsi presso tutti gli organi preposti alla Sicurezza del Territorio, prima ancora di dedicarsi a comunicati stampa populisti volti solo ad individuare “nell’avversario politico” il capro espiatorio di un dramma socio-territoriale comune a tutte le grandi e medie città”.