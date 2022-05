In arrivo la somma di 40.000 euro per l’assistenza e l’inclusione dei disabili dell’ambito socio-sanitario aversano C06. Poche settimane fa, infatti, in risposta all’avviso messo a bando lo scorso febbraio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il comune di Aversa presentò, come capofila dello stesso Ambito C06 e su proposta dell’assessore al ramo Luigi Di Santo, l’istanza per la linea di finanziamento PNRR “Missione 5 Inclusione e Coesione2 – 1.2.” per l’annualità 2022 .

La linea di investimento riguarda i “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” con particolare attenzione alle condizioni abitative e lavorative con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore per la predisposizione di team di elevata professionalità per il supporto formativo. Il progetto prevede anche l’utilizzo di beni confiscati.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo estremamente importante – dichiara l’assessore Di Santo – che coinvolge tutto l’ambito C06, a partire dal comune capofila di Aversa. Quando si lavora unitariamente, nel segno del bene comune, si raggiungono risultati concreti. È la nostra ambizione di un metodo nuovo che prende corpo attraverso progetti innovativi che vogliono cambiare per sempre le prospettive delle politiche sociali sul nostro territorio”.

La buona notizia, resa nota nelle ultime ore, è che lo stesso Ministero delle Politiche sociali, con proprio decreto, comunica che l’Ambito C06, per il progetto in questione, è stato ammesso al finanziamento per quasi 40.000 euro, ottenendo il risultato migliore in Campania.