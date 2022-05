Aggredisce ex compagna: arrestato 33enne casertano

In Mondragone (CE), i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno tratto in arresto un 33enne ritenuto responsabile di atti persecutori aggravati.

L’uomo, nella tarda serata del 30 aprile u.s., avrebbe percosso la ex compagna, in stato di gravitanza, ed il di lei padre.

In particolare, i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione della donna poiché l’uomo, autotrasportatore in evidente stato di ebbrezza alcolica e di agitazione, alla guida di motrice di autoarticolato dopo essere entrato all’interno del cortile e fermato il camion a ridosso dell’edificio si era arrampicato sulla cabina di guida riuscendo a raggiungere il balcone di casa della donna, posto al primo piano. Introdottosi poi all’interno dell’appartamento, previa rottura della vetrata della porta finestra, ha percosso le vittime.

La donna che ha raccontato ai carabinieri di aver in precedenza subito dall’uomo anche minacce di morte telefoniche ha poi fomalizzato denuncia.

L’arrestato, condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, è stato anche deferito in stato libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi alcoltest.