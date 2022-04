(VIDEO) Il Napoli a Sassuolo: cerca la salvezza

Passa da Sassuolo il treno salvezza per il Napoli Femminile. Appuntamento domani allo stadio Ricci alle ore 14.30. Ventuno le calciatrici convocate dal duo Domenichetti-Castorina con Deppy e Popadinova ancora ai box, Berti che rinforzerà la Primavera impegnata contro l’Empoli e la giovane Caputo aggregata al gruppo che è partito in direzione Emilia.

La video-intervista con Eleonora Goldoni

“Dobbiamo mettere in pratica quanto abbiamo studiato in questi giorni – spiega Eleonora Goldoni, quattro reti all’attivo in campionato -. Conosciamo il valore dell’avversaria che staziona nei piani alti della classica ma abbiamo lavorato bene e sentiamo forte la responsabilità di centrare la permenanenza in Serie A. Questa pressione però deve essere una molla positiva e ci deve spingere a mettere in campo quella grinta necessaria per invertire il trend negativo delle ultime tre giornate. Vogliamo restare agganciate al treno salvezza per poi giocarci tutto negli ultimi 180 minuti”.