(VIDEO) Kabul vieta la coltivazione del papavero da oppio

I talebani al potere in Afghanistan hanno annunciato una legge che vieta la coltivazione del papavero da oppio, la pianta base per la produzione di stupefacenti come l’eroina. La norma ricorda una analoga assunta dai taleban negli anni 90, quando erano al potere a Kabul, ma che tuttavia non trovò una vera applicazione. In Afghanistan la coltivazione del papavero da oppio rappresenta un importante mezzo di sostentamento per molte famiglie di contadini, in molti casi provenienti anche da altri paesi.