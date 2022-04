(VIDEO) Aversa. Segnalazione cittadino: strade di serie A e serie B

Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un lettore ci segnala problematiche sulle arterie stradali della città normanna.

Ecco il messaggio: “Come al solito si fanno sempre delle distinzioni territoriali di serie A e di serie B, ma le tasse iniziando dalla spazzatura le paghiamo uguali tutti. Questo è il caso anche della Città di Aversa, dove le auto e motorini sono costretti a fare dei veri e propri salto ad ostacoli, con il rischio di incidenti e cadute, per altro in questi ultimi giorni nei quali meterologicamente i giorni non sono stati affatto primaverili, molti genitori con rispettivi bambini sono stati bagnati dagli schizzi che le auto procuravano finendo nelle buche. Stiamo parlando nel caso in oggetto di via dell’Olmo, via Santa Lucia, e via De Lieto, strade che nelle ore di punta sono molte trafficate visto che sono le arterie principali che portano verso il centro di Aversa. Aspettiamo presto un suo impegno signor Sindaco”.